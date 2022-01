Deutschlandweite Filmpremiere : Anti-Landlust-Film „Niemand ist bei den Kälbern“ läuft in Husum an

In Husum feiert die Romanverfilmung „Niemand ist bei den Kälbern“ am Freitag seine Deutschland-Premiere. Die beim Festival in Locarno ausgezeichnete Produktion zeigt einen desillusionierten Blick auf das Landleben.

Husum | Am Freitag ab 19.30 Uhr feiert im Kino-Center Husum der Film „Niemand ist bei den Kälbern“ seine Deutschland-Premiere. Regie führte Sabrina Sarabi, die Hauptrolle übernahm Saskia Rosendahl. Beide werden am Freitag dabei sein. Lesen Sie auch: Tipps: Filme und Serien, die in Husum und Nordfriesland gedreht worden sind Dass der Film ausgerechnet in...

