Mehrstündiger Einsatz in Tönning : Feuerwehren bergen gestohlenes Sportboot aus Schleusenkammer

Einsatzkräfte aus Tönning und Husum haben ein gesunkenes Motor-Spitzgatterboot aus der engen Schleusenkammer geborgen.

Tönning | Mehr als dreistündiger Großeinsatz am 1. Mai mit zahlreichen Einsatzkräften aus Tönning und Husum – und unter den Augen vieler „Sehleute“. Der Einsatz selbst barg ein größeres Gefahrenpotenzial – und spielte sich in einer engen Schleusenkammer am Hafen ab: hier galt es, ein zuvor als gestohlen gemeldetes und in der Schleusenkammer unterhalb der undurc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.