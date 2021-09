Sekundenschnell einsatzbereit : Feuerwehreinsatz während 400-Jahr-Feier in Friedrichstadt

Im Rahmen der Festlichkeiten ließen Feuerwehrleute gerade interessierte Kinder mit dem Wasserwerfer üben – da kam der Alarm.

Friedrichstadt | Sirenenalarm drang am Samstagnachmittag um 17.12 Uhr über Friedrichstadt hinweg – während in der Innenstadt das Programm zur 400-Jahr-Feier in vollem Gange war. Weiterlesen: Stadt feiert mit rundem Geburtstag einen „historischen Moment“ Auf der großen Bühne auf dem historischen Marktplatz zogen gerade die tanzenden Musical-Darsteller ihr Publiku...

