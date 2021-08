Verkehr in Nordfriesland : Feuerwehreinsatz bei Witzwort: Auto fängt während der Fahrt Feuer

Am Freitagabend wurden die Feuerwehren im Umkreis von Witzwort alarmiert: Ein Auto war auf der Straße zwischen Witzwort und Simonsberg in Brand geraten.

Witzwort | Sirenenalarm am Freitag (20. August) um 18 Uhr in Witzwort, Simonsberg, Uelvesbüll und Oldenswort: Insgesamt 40 Einsatzkräfte aus den vier Feuerwachen eilten auf die Verbindungsstraße zwischen Witzwort und Simonsberg. Aus diesem Bereich war der Rettungsleitstelle Nord in Harrislee zuvor mehrfach ein brennender Pkw gemeldet worden. Auch interessant:...

