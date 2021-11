Vierfamilienhaus in Brand : Feuerwehr rettet vier Männer und Papagei Herbert aus Feuer auf Nordstrand

Abendlicher Einsatz für die Wehr der Halbinsel, in einem brennenden Gebäude waren Mensch und Tier in Gefahr. Eine Ersthelferin konnte dabei als neue Feuerwehrfrau gewonnen werden.

Nordstrand | Die Feuerwehr Nordstrand kommt nicht zur Ruhe: Nach dem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. November, riefen die Sirenen am Donnerstag, 25. November, kurz vor 18 Uhr erneut zum Einsatz. In einer Wohnung eines Vierfamilienhauses im Straßenzug Herrendeich war Feuer ausgebrochen, starker Rauch zog durch das Haus. Weiterlesen: Auto landet auf Nordstrand ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.