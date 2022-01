Wegen angespannter Corona-Lage : Entscheidung gefallen: Feuerwehr Simonsberg sagt Biike 2022 ab

Die rasant steigende Corona-Inzidenz zwingt die Feuerwehr Simonsberg, die Biike in diesem Jahr abzusagen. Die Wehr schließt sich damit zahlreichen Kommunen an, die bereits die Reißleine gezogen haben.

Simonsberg | Nach Husum, Schobüll, Bordelum und Dörpum hat nun auch die Feuerwehr Simonsberg entschieden, kein Biikebrennen in diesem Jahr zu veranstalten. Das teilte Dietrich Habenicht, Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Simonsberg, am Sonntag mit. Lesen Sie dazu auch: Omikron und die Biike: Werden die Winterfeuer 2022 in SPO, Tönn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.