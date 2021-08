Hochwassereinsatz im Südwesten : Feuerwehr NF aus Rheinland-Pfalz zurück: Tief erschüttert vom Leid der Menschen dort

Zu den traurigsten Erlebnissen der Feuerwehrmänner aus Nordfriesland gehört der Vater, der im Hochwassergebiet nach seiner kleinen Tochter sucht. Beeindruckt hat sie die Zähigkeit, mit der die Menschen dort aufräumen

Husum | Jubelnd springt die achtjährige Nike vor der Feuerwehrzentrale NF in Husum ihrem Vater Martin Schultz in die Arme, endlich ist ihr Papa wieder da. Elf Tage hat sie auf ihn verzichten müssen, weil er im Flutkatastrophengebiet im Ahrtal in Rheinland-Pfalz den Menschen geholfen hat. Weiterlesen: Zurück aus Rheinland-Pfalz: Erste nordfriesische Fluthel...

