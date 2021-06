Feuerwehreinsatz Nordfriesland : Feueralarm: Brandbekämpfung in einer Garage in Koldenbüttel

Donnerstagabend mussten die Feuerwehren Koldenbüttel und Friedrichstadt einen Brand in einer Garage löschen.

Koldenbüttel | Der Feueralarm kam exakt um 19.39 Uhr: Während die Friedrichstädter Stadtratsmitglieder in der Sporthalle der „Schule an der Treene“ tagten, heulten draußen die Sirenen auf. Auch interessant: Große Abfallmenge illegal verbrannt – Feuerwehr sucht Einsatzort per Drohne Laut schlugen die Meldeempfänger der an der Sitzung teilnehmenden Feuerwehrleut...

