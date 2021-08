Feuerwehreinsatz in Husum : Alarm im Einkaufszentrum Theo: Darum musste es wiedermal geräumt werden

Besucher mussten am Mittwochvormittag das Einkaufszentrum Theo räumen, weil der Feueralarm ausgelöst worden war. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Husum | Wie schon häufiger geschehen, wurde die Freiwillige Feuerwehr Husum am Mittwochvormittag zu einem Einsatz in das Einkaufszentrum Theo alarmiert und rückte mit einem 20 Mann starken Löschzug an. „Die Ursache für die Rauchentwicklung war ein Dampfbügeleisen in einem Bekleidungsgeschäft“, erklärte Einsatzleiter Frank Dostal. Auch interessant: Bahnstre...

