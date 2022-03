Feuerwehreinsatz im Amt Viöl : Feueralarm in Löwenstedt: Eine Detonation holt das Dorf kurz vor Mitternacht aus dem Schlaf

Bei einem Gebäudebrand im Ortsteil Ostenau gingen in der Nacht zu Montag vor allem Pellets in Flammen auf. Menschen und Tiere blieben unverletzt. Für Wehrführer Torge Petersen war es der erste ernsthafte Einsatz.

Löwenstedt | Eine halbe Stunde vor Mitternacht in der Nacht zu Montag holte eine laute Detonation die Einwohner des Löwenstedter Ortsteils Ostenau aus den Schlaf. Und nicht nur sie: Der Knall war weithin in der Region zu hören.Wenige Minuten später heulten bereits die Sirenen, so dass allen klar war: Da ist etwas Schlimmes passiert. Auch interessant: Friedensbu...

