Wittbek : Feueralarm auf Bauernhof

Am Sonntagabend brannte es in einem Milchviehstall in Wittbek. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Verletzt wurde niemand.

Wittbek | Sirenenalarm am Sonntag (28. März) um 20.05 Uhr in Wittbek, Ostenfeld und Winnert: Aufmerksame Nachbarn hatten auf einem Bauernhof in Wittbek dichten schwarzen Rauch bemerkt und sofort den Notruf gewählt. Die Wittbeker Feuerwehr schaffte mit ihrer Eintreffzeit einen neuen Rekord – und war innerhalb von nur fünf Minuten mit beiden großen Tankfahrzeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.