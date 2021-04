Feuer in Ramstedt : Kurzschluss am Fernseher könnte Brand verursacht haben

Vermutlich durch einen Kurzschluss am Fernseher musste die Feuerwehr einen Brand in Ramstedt löschen.

Ramstedt | Am Samstagnachmittag ertönte in Ramstedt und den umliegenden Gemeinden die Sirene. Der Grund dafür war ein Feuer mit starker Rauchentwicklung in der Schulstraße in Ramstedt. Die örtliche Feuerwehr Ramstedt-Wisch sowie die benachbarte Feuerwehr aus Schwabstedt rückten aus und waren schnell vor Ort – ein Teil der Einsatzkräfte aus Schwabstedt befand ...

