Brand in Tönning : Einsatz in den späten Abendstunden: Feuer in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

Am Freitagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Tönning aus. Das Feuer brach im Erdgeschoss aus, Personen wurden verletzt.

Tönning | Alarm am Freitagabend kurz vor 21.30 Uhr: Anrufer hatten zuvor über den Notruf ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Ringstraße gemeldet. Die Disponenten lösten Alarm für die Feuerwehr in der Eiderstadt und für die benachbarte Feuerwehr in Kating aus. Aus Tönning eilten 20 Einsatzkräfte mit vier Löschfahrzeugen und dem großen Drehleiterfahrzeu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.