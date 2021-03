Feuer in Husum : Beim Messeplatz brannte der Anbau eines Einfamilienhauses

Acht Feuerwehrfahrzeuge, 40 Einsatzkräfte sowie mehrere Streifen- und Rettungswagen waren im Einsatz. Es wurde niemand verletzt.

Husum | Der Vollalarm für die Husumer Feuerwehr kam am Sonntag gegen 14.30 Uhr: Aus einem Einfamilienhaus in der Nähe des Messeplatzes hatten Bewohner Brandgeruch vernommen und den Notruf gewählt. Aus den beiden Husumer Feuerwachen am Marienhofweg und in der Schleswiger Chaussee rückten 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen aus; darunter das große Drehleite...

