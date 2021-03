Tönning : Feuer-Alarm in der Innenstadt: Wehr rückt zu Mehrfamilienhaus aus

Am Sonnabendmorgen wurde die Feuerwehr Tönning alarmiert, nachdem ein Anrufer starken Rauch aus einer Wohnung gemeldet hatte.

Tönning | Der Alarm für die Tönninger Feuerwehr kam am Sonnabendmorgen (6. März) um kurz vor 8 Uhr: Ein Anrufer hatte der zentralen Rettungsleitstelle in Harrislee über Notruf Rauch gemeldet, der aus einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum aufstieg. 23 Mann im Einsatz „Da nicht klar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde das Einsatzstich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.