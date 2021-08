Guitar Heroes Festival : Festivalstimmung in Joldelund: Blues-Musik unter freiem Himmel und mit Musikfreunden aus Dänemark

Das Guitar Heroes Festival in Joldelund ist unter Blues-Freunden bestens bekannt. Aus ganz Deutschland und auch aus Dänemark reisten Musikfans mit Wohnmobilen an und freuten sich auf Musik unter freiem Himmel.

Joldelund | Abi Wallenstein, der „Godfather of Blues and Boogie“ kam, sang, spielte und siegte. Beim ersten nach der corona-bedingten Zwangspause des von Bio-Bäcker Gerd Lorenzen in Joldelund organisierten zweitägigen Guitar Heroes Festival vom 13. bis 14. August war der mittlerweile 71-jährige einer von weiteren – diesmal deutschen – Blues-Größen mit dabei. M...

