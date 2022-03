Tourismus in Tönning : Ferienhaussiedlung Kating: Politik unterstützt Pläne für 21 Holz-Ferienhäuser

Neues Urlaubsangebot für Touristen in Nordfriesland: In Kating sollen 21 Ferienhäuser in einer Art Urlaubsdorf entstehen. Die Stadtvertretung Tönning gab nun grünes Licht für den vorhabenbezogenen B-Plan.

Tönning | Im April vergangenen Jahres stellte Projektor Fin Schauer die Planung einer Ferienhaussiedlung am südlichen Ortsausgang an der Straße am Deich im Tönninger Ortsteil Kating zum ersten Mal im Ortsbeirat vor. Als Motto gab er für seine Familie „Von Katingern für Kating“ aus. Sie hat ihre Wurzeln in Kating. Weiterlesen: Familie Schauer will mit Ferienh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.