Wohnungsbau in der Gemeinde : Feriendomizile in Osterhever: Investor muss in die Warteschleife

Es gibt Pläne für den Bau von sechs Ferienwohnungen in Osterhever. Der Investor muss sich gedulden. Die Gemeindevertreter wollen erst einmal ausloten, wie die Bauentwicklung in der Gemeinde aussehen soll.

Osterhever | Wie soll die bauliche Entwicklung zukünftig in der Gemeinde Osterhever aussehen? Darüber diskutierten die Vertreter der Kommune in ihrer jüngsten Sitzung. Weiterlesen: Neben der Bundestagswahl wird am 26. September auch über Solarpark-Verbot abgestimmt Anlass war die schriftliche Anfrage eines auswärtigen Investors an Bürgermeister Peter Theodor...

