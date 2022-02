Hochwasser in Nordfriesland : Nach Zeynep und Antonia: Eiderstedt steht vielerorts unter Wasser, die Treene ist randvoll

Die Stürme der vergangenen Tage haben nicht nur für Sturmfluten gesorgt, sondern der viele Regen hat auch Eiderstedt und die Treene-Region unter Wasser gesetzt. Erst nach und nach können die Überflutungen abfließen.

Garding/Friedrichstadt | Regen, Regen, Regen: Die Sturmtiefs der vergangenen Tage haben das Land mehr als genug mit Wasser versorgt, und das in einem Monat, der an sich schon reich an Niederschlägen ist. Wer dieser Tage durch Eiderstedt oder die Eider-Treene-Niederung fährt, sieht, wo der ganze Regen geblieben ist: Die Flüsse und Gräben sind bis zum Rand gefüllt, tieferliegen...

