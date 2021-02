Fehlende Hortplätze : Hattstedts Kitas und Schule platzen aus allen Nähten

Durch den Bevölkerungszuwachs der Gemeinde Hattstedt sind Hortplätze für Kinder dringend erforderlich: Es fehlen jedoch Räume.

Hattstedt | In Hattstedt scheint einmal mehr der Spruch „Man wächst mit seinen Aufgaben“ angebracht. Denn die Gemeinde legt, unter anderem mit dem neuen Baugebiet Halligblick, an Einwohnern noch einmal ordentlich zu. In der Konsequenz bedeutet dies allerdings, dass...

