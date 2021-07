Flammeninferno in Koldenbüttel : Großfeuer vernichtet Wohnhaus: Familie wartet über ein Jahr auf Baugenehmigung

Wie geht es der Familie, die 2020 in Koldenbüttel in einer wahren Feuersbrunst ihr Haus verloren hat? Das Warten auf den Neubau zerrt an den Nerven. Nach Beschwerden beim Kreis kommt plötzlich eine Teilbaugenehmigung.

Koldenbüttel | Außenstehende werden sich nicht vorstellen können, über Nacht vor dem Nichts zu stehen. Welche Sorgen und Nöte auf einmal den Tag beherrschen – immer auf der Suche nach Lösungen für die vielen Probleme. Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass es Petra Thomsen, Ehemann Michael Külpmann und Tochter Sina (12) so ergangen ist. Ein Großfeuer vernichtet...

