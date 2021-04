St. Annen : Familie Heim feiert besonderen Geburtstag: Kuh Alpia wird 20

Galloway-Kuh Alpia hat Glück gehabt. Ihre Besitzerin, Familie Heim, hat versprochen, sie nie schlachten zu lassen.

St. Annen | Versprochen ist versprochen: „Alpia vom Bebensee“ ist die Stammkuh von Beatrice Heim und feiert einen besonderen Geburtstag. Die „Grande Dame“ der Herde wird am 7. April 20 Jahre alt und lebt als bestens versorgte Seniorin unweit von Friedrichstadt in St. Annen in Dithmarschen. Hier begründete die schottische Schönheit (aus der Zucht von Mechthild ...

