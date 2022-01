Polizei in Nordfriesland : Unfall in Bredstedt: Verursacher fährt einfach weiter, ohne sich um Schaden zu kümmern

Am Dienstag stießen in Bredstedt zwei Autos an einer Kreuzung zusammen. Um den Ablauf rekonstruieren zu können, sucht die Polizei nun Zeugen.

Bredstedt | Mit einem Fall von Fahrerflucht ist die Polizei in Bredstedt befasst. Am Dienstag gegen 8.15 Uhr waren an der Kreuzung Nordseestraße und Osterrade in Bredstedt zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt. Weiterlesen: Unfall auf der B5: Seniorin in Breklum lebensgefährlich verletzt Ein dunkler Toyota soll von der Straße Osterrade in di...

