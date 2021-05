Corona an der Westküste : Fällt in Nordfriesland bald die Maskenpflicht in den Außenbereichen?

Der Kreis Nordfriesland kann ab sofort selbst entscheiden, ob er Passanten in Innenstädten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtet. Ob die Verwaltung das auch umsetzt, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Nordfriesland | Seit heute gilt in Schleswig-Holstein eine neue Corona-Landesverordnung. Dem Erlass zufolge dürfen die Kreise ab sofort selbst bestimmen, ob sie Passanten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Fußgängerzonen und damit auch in der Innenstadt verpflichten. Während in Flensburg das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bereits seit vergangener Woche in ...

