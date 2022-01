Eidersperrwerk bei Tönning : Fachleute denken an Neubau: Wie das „Projekt Eider“ dafür Lösungen anbietet

Einerseits soll das Eidersperrwerk vor Sturmfluten schützen, andererseits für die Entwässerung des Hinterlandes sorgen. Doch Meeresspiegelanstieg, Klimawandel und Sedimente drohen seine Wirkweise zu beeinträchtigen.

Nordfriesland | Man solle sachte über die Planung eines neuen Eidersperrwerks nachdenken, hieß es in diesen Tagen am Rande einer Tagung des Eider-Treene-Verbandes in Pahlen im Nachbarkreis Dithmarschen. Dabei soll das größte deutsche Küstenschutzbauwerk doch 80 Jahre halten, und im Jahr 2023 steht erst die 50-Jahr-Feier an. Aber hinter der Bemerkung in der Sitzung st...

