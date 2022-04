Politik in Nordfriesland : Kreisparteitag der FDP in Friedrichstadt – mehr Bürgerfreundlichkeit, weniger Bürokratie

Auf ihrem Parteitag kündigte die FDP Nordfriesland an, liberale Ideen in pragmatisches Handeln für den Kreis zu übersetzen, um mehr Handlungsfreiheit für die Bürger zu erreichen.

Friedrichstadt | Kurs abgesteckt für die nächsten Jahre: Auf dem Kreisparteitag der FDP Nordfriesland in Friedrichstadt stellte deren Vorsitzender Iwer Ebsen sein Konzept für die Entwicklung vor: „Wir werden den Aufwind nutzen, der sich für die FDP auch in Nordfriesland in deutlich gestiegenen Mitgliederzahlen mit 50 neuen in 2021 widerspiegelt, um liberale Ideen in p...

