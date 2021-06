Public Viewing zur Fußball-EM : Europameisterschaft: Husumer Gastronomen fürchten feucht-fröhliche Partys

Corona steckt allen noch in den Knochen. Daher scheuen Husumer Gastronomen zur Fußball-EM Public Viewing. Sie sind froh, jetzt erst einmal zum Beinahe-Normalbetrieb wechseln zu dürfen.

Husum | Was für ein Unterschied: Während der Fußball-Europameisterschaft 2016 kochten auch in Husum an allen Ecken und Enden die Emotionen hoch. Public Viewing allüberall. Vor allem während der Spiele der Deutschland-Elf. Und zur WM 2018 gab es sowohl im Speicher als auch im Fun-Center große Public-Viewing-Angebote und darüber hinaus auch in den Nachbarorten....

