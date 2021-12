Bauausschuss gibt grünes Licht : Es geht los: Neues Baugebiet für 52 Häuser in St. Peter-Ording beschlossen

Vor zwei Monaten war noch kein Land in Sicht, obwohl 350 Bauwillige in SPO auf Grundstücke warten. Jetzt gab der Bauausschuss den Start frei für das Gebiet zwischen Böhler Landstraße, Böhler Weg und Wiesenweg.

St. Peter-Ording | 350 Menschen wollen in St. Peter-Ording ein Grundstück kaufen und sich darauf ein Haus bauen. So viele stehen auf einer Warteliste, die beim Amt Eiderstedt geführt wird. Das ist ein Ergebnis aus einer Umfrage von shz.de zu neuem Bauland vom Ende Oktober. Nun soll es losgehen. Der Bauausschuss der Gemeinde gab am Montagabend grünes Licht für den Fläche...

