Corona-Demo in Husum : Erstmals Gegendemonstranten: Impfgegner ziehen erneut durch Husumer Innenstadt

In Husum sind erneut Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht durch die Innenstadt gezogen. Erstmals gab es eine kleine Gruppe Gegendemonstranten.

Husum | In Husum sind am Montagabend erneut Gegner der Corona-Maßnahmen und einer möglichen Impfpflicht durch die Innenstadt gezogen. Die Polizei schätzte vor Ort, dass 200 Teilnehmer unterwegs waren. Die Demonstranten teilten sich in drei Gruppen auf. Es waren rund 15 Beamte im Einsatz. Erstmals waren laute Trillerpfeifen und Trommeln zu hören. Lesen Sie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.