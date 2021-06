Sport in St. Peter-Ording : Erstes Großevent in SPO nach Corona: Windsurf Cup findet im Juli statt

Die Elite der Windsurfer wird sich Mitte Juli am Ordinger Strand messen. Das einzige zweite Großevent in diesem Jahr in SPO, die Kitesurf Masters, findet im August statt.

St. Peter-Ording | Gute Nachrichten für alle Wassersport-Fans und alle Freunde der Großveranstaltungen in St. Peter-Ording. Der Multivan Windsurf Cup soll vom 16. bis zum 18. Juli am Ordinger Strand stattfinden und ist gleichzeitig die Saisoneröffnung für die Windsurf-Elite. Kurz danach folgt dann vom 21. bis zum 25. Juli die Deutsche Meisterschaft im Rahmen des Multiva...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.