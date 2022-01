Corona-Demo in Nordfriesland : Erster „Spaziergang“ in Friedrichstadt wird mit Lichter-Demo beantwortet: So verlief der Abend

Nun hat auch Friedrichstadt seinen ersten „Spaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen erlebt. Doch mehr als drei Mal so viele Bürger der Stadt zeigten Flagge gegen rechte Hetze und Verschwörungstheorien.

Friedrichstadt | „Friedrichstadt zeigt Licht“, lautete die Ankündigung und gleichzeitige Bitte um Teilnahme. Und Friedrichstadt hat „Licht“ gezeigt. Mehreren Schätzungen zufolge versammelten sich am Mittwochabend zwischen 17 und 17.30 Uhr rund 350 Menschen mit Kerzen in der Hand rund um den „Grünen Markt“. Mehr zum Thema: Impfgegner rufen zu „Spaziergang“ in Friedr...

