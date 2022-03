Ukraine-Krieg : Erster Hilfskonvoi aus Mildstedt wurde bepackt und ist auf dem Weg in die Ukraine

Die ersten beiden Lkw des „Freunde helfen! Konvois“ wurden in Mildstedt bepackt und losgeschickt. Am frühen Montagmorgen sind sie in Moldawien angekommen. Von dort geht es weiter. Derweil tut sich ein neues Problem auf.

Mildstedt | Die ersten beiden Lkw des „Freunde helfen! Konvois“, die in Mildstedt mit Hilfsgütern für die Ukraine beladen wurden, sind am frühen Montagmorgen in Moldawien angekommen. „Dort packen unsere beiden ehrenamtlichen Helfer die Ladungen seit halb neun am Morgen um, damit die dringend benötigten Spenden in die Ukraine weitergefahren werden können“, sagt Va...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.