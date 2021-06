Polizei sucht Zeugen : Erst Ladung verloren, dann Unfallflucht in Hattstedt

Bereits am vergangenen Mittwoch, 2. Juni, ist es laut Polizeiangaben zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

08. Juni 2021, 14:34 Uhr

Hattstedt | Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich am vergangenen Mittwoch, 2. Juni, gegen 18 Uhr auf der B5 in der Hattstedtermarsch ein Verkehrsunfall, bei dem vermutlich eine Rigipsplatte von einem Anhänger fiel und einen Tesla beschädigte.

Dieser sei in Richtung Norden gefahren. In der Mitteilung heißt es weiter, dass von dem Anhänger eines entgegenkommenden dunklen SUV eine Art Rigipsplatte gerutscht und in die Fahrzeugfront des Teslas geprallt sei. Der SUV habe kurz abgebremst, sei jedoch dann weiter Richtung Süden gefahren.

Dessen Fahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Hattstedt unter Telefon 04846/2079950 oder Mail unter hattstedt.pst@polizei.landsh.de zu melden.