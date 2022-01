Wirtschaft in Nordfriesland : Erneuerbare Energien: GP Joule gewinnt finanzstarken Investor für die Energiewende

Investitionen in Erneuerbare Energien sind in Zeiten des Klimawandels gefragter denn je. Das Unternehmen GP Joule will darin europaweit noch stärker in Erscheinung treten und hat einen Investoren gefunden.

Reußenköge | Der unabhängige Investment- und Asset-Manager KGAL aus München beteiligt sich als strategischer Investor an GP JOULE Projects. Gemeinsam soll das Wachstum von GP JOULE Projects in Deutschland und Europa vorangetrieben werden. Mehr zum Thema: Das größte deutsche Wasserstoff-Mobilitätsprojekt kommt aus Nordfriesland Die Firma ist Teil der GP JOULE...

