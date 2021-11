Freitagabend an der B5 : Erfolgloser Tankstellenraub in Viöl: Polizei nimmt zwei Männer fest

Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger haben am Freitagabend versucht, die Tankstelle an der B5 in Viöl auszurauben.

Viöl | Am Freitagabend (12. November), um 21.56 Uhr, betraten zwei teils maskierte Männer eine Tankstelle an der B5 in Viöl und bedrohten die hinter dem Tresen stehenden Mitarbeiterinnen mit einem Messer und einer Glasflasche und forderten Geld. Das teilt die Polizei nun mit. Weiterlesen: Zugverspätung der besonderen Art auf der Strecke Husum-St. Peter-Or...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.