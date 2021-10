Lions-Club Husum lädt ein : Ensemble UnoDuoTrio spielt ein Benefiz-Konzert in der Theodor-Storm-Schule

Zum ersten Mal seit anderthalb Jahren kann der Lions-Club Husum-Goesharde wieder zu einem Konzert für den guten Zweck einladen und präsentiert die drei Musikerinnen von UnoDuoTrio in der TSS-Aula.

Husum | Nach Gastspielen in Kiel, Hamburg und Berlin folgt das Ensemble UnoDuoTrio einer Einladung des Lions-Clubs Husum-Goesharde nach Husum: In der Theodor-Storm-Schule präsentieren die drei Künstlerinnen am Freitag, 15. Oktober, ab 18 Uhr auf der Bühne der Aula ein Benefiz-Konzert. Mit Flügel, Fagott und Cello interpretieren sie ihr aktuelles Programm „Tän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.