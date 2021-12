First Responder sind bereit : Engel von Schwabstedt in der Feuerwehr: Sie eilen dem Rettungsdienst voraus

Sie reanimieren bei medizinischen Notfällen oder Unfällen – und das alles ehrenamtlich. Und sie sind oft schneller vor Ort als der Rettungsdienst. Sobald der eintrifft, unterstützen sie die hauptamtlichen Kräfte.

Schwabstedt | Die Menschen in der Region bezeichnen sie als die „Engel von Schwabstedt“. Vielleicht, weil sie fast so schnell sind, als könnten sie fliegen. Ganz sicher aber, weil sie so rasche Hilfe bringen. Doch solch ein großes Lob macht die Mitglieder der „First-Responder-Gruppe“ der Schwabstedter Feuerwehr eher verlegen. „Wir geben unser Bestes – und zwar in j...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.