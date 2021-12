Klimaschutz in Nordfriesland : Engagierte Jugend: Mildstedter Schüler pflanzen eine Klimawald

4.675 junge Eichenbäume haben 150 Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule Mildstedt eingepflanzt. Der Klima-Wald soll noch weiter wachsen.

Mildstedt | 150 Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule Mildstedt haben am Donnerstag den Schulalltag hinaus in die Mildstedter Gemarkung verlegt. Und die Kinder und Jugendlichen leisteten einiges: Sie pflanzten den Mildstedter Klimawald. Stattliche 4.675 junge Eichenbäume setzten die Schulkinder von sieben Schulklassen in beispielloser Gemeinschaftsa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.