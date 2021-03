Solarparks auf Eiderstedt : Energie aus Sonne: Amtsausschuss für gemeinsame Strategie

Um einen Wildwuchs von Solarparks zu vermeiden, wollen Eiderstedts Gemeinden über eine gemeinsame Strategie nachdenken.

Garding | Mit einem wichtigen Thema, dem Ausbau von großflächigen Photovoltaik- und Freiflächenanlagen im Amtsgebiet Eiderstedt, beschäftigte sich der Amtsausschuss Eiderstedt in seiner jüngsten Sitzung. Es sei ein Thema, mit dem sich die Gemeinden in nächster Zeit intensiv befassen werden, prophezeite Amtsdirektor Matthias Hasse. So gibt es Anfragen für Anl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.