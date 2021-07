Kita Ahrenviöl wächst : Endlich eigene Räume: Kreis gibt 50.000 Euro für Umbau des Kindergartens

Lange Zeit musste der Gemeinde-Kindergarten seine Räume mit der Jugendfeuerwehr teilen. Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses und die Förderung durch den Kreis brachte eine neue Perspektive für die Kinder.

Ahrenviöl | Der Kindergarten in Ahrenviöl, der in Kooperation mit der Gemeinde Ahrenviölfeld geführt wird, hat eine lange Geschichte hinter sich. Auch interessant: Durch Corona boomt die Biokiste von Renke Söth in Ahrenviöl Bevor die Kleinen in das Gebäude einziehen konnten, war in dem einstöckigen und weiß gestrichenen Gebäude die Dorfschule untergebracht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.