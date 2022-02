Verkehr in Husum : Anstieg auch durch Corona: Statt Bus oder Rad mit Elterntaxi zur Schule – wo es Probleme gibt

In vielen Orten sind die Elterntaxis vor den Schulen schon ein Ärgernis geworden. Wo es deshalb an Husumer Schulen zu Problemen kommt.

Husum | Das „Elterntaxi“ – laut Wikipedia ein aus dem Umfeld der Verkehrserziehung stammender und inzwischen weit verbreiteter Begriff, der das Phänomen benennt, dass Kinder und Jugendliche in Form eines bequemen Transport-Services von ihren Eltern zur Schule gefahren werden. Was nicht unbedingt ein Quell der Freude für die Verantwortlichen in den Schulen ist...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.