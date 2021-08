Eis in Bredstedt und auf Sylt : Fachmagazin: Eiscafé Gelato Gava ist die beste Eisdiele in Schleswig-Holstein

Wer das beste Eis in ganz Schleswig-Holstein essen möchte, der sollte unbedingt, zumindest so das Leservotum eines Gourmet-Fachmagazins, einen Abstecher ins nordfriesische Bredstedt machen.

Bredstedt/Sylt | Eisqualität, Kreativität bei den Sorten und Gastfreundschaft sind die Kriterien, unter denen das Fachmagazin Falstaff seine Leserinnen und Leser in ganz Deutschland zu einem Voting aufgerufen hat, ihre Stimme für die beste Eisdiele abzugeben. In Schleswig-Holstein machte mit Abstand das Eiscafé Gelato Gava in Bredstedt das Rennen und räumte 39,13 Proz...

