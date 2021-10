Ende der Gratis-Tests ab Montag : Einziges Testzentrum auf Nordstrand schließt - hier können Sie sich trotzdem testen lassen

Urlauber und Einheimische konnten sich bisher in Nordstrand am Fähranleger bei der Adler-Reederei auf Corona testen lassen. Doch dieses Testzentrum schließt jetzt. Nun springt die Gemeinde ein.

Nordstrand | Ab Montag sind Corona-Tests für die meisten Menschen kostenpflichtig. Zudem lassen sich in den vergangenen Monaten immer weniger Menschen testen. Weiterlesen: Impfgegner in Husum? Darum lassen sich Einheimische und Urlauber noch testen Auch aus diesem Grund schließen im Land einige Testcentren – so auch das der Adler-Reederei am Hafen von Nordst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.