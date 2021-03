Corona in Nordfriesland : Einzelhandel in Nordfriesland bleibt offen bis zur 50er-Inzidenz

Im Gegensatz zu Flensburg und anderen Kreisen darf der Einzelhandel in Nordfriesland zunächst weitergehen.

Husum | Mit acht Neuinfektionen, die der Kreis Nordfriesland heute gemeldet hat, und einer 7-Tage-Inzidenz von 33,7 wird der Einzelhandel in Nordfriesland zunächst weiter öffnen dürfen. Allerdings wird es zunächst auch keine weiteren Öffnungsschritte zum Beispiel in der Außengastronomie geben. In Sachen Beherbung und Gastronomie würden die Bund-Länder-Bera...

