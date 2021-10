St. Peter-Ording : Einsatz für Feuerwehr und DLRG: Kitesurfer in Notlage

Strandspaziergänger meldeten am Sonntagnachmittag einen Kitesurfer in Notlage. Er trieb vor dem Ordinger Strand in der Nordsee.

St. Peter-Ording | Bei bestem Sonnenschein war der beliebte Nordsee-Badeort am Wochenende erneut überaus stark bevölkert. In mehreren Bundesländern dauern die Herbstferien derzeit noch an; hinzu kamen viele Tagesausflügler. Einige waren sehr aufmerksam: Vom dicht bevölkerten Strand Ording-Nord aus vermuteten mehrere Spaziergänger am Sonntagnachmittag einen weiter drauße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.