Feuer in Ockholm : Einsam gelegenes Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt

60 Feuerwehrleute bekämpften in der Nacht zu Sonntag ein Feuer in der Gemeinde Ockholm. Auch ein Bagger kam zum Einsatz.

Ockholm | Um genau 0.37 Uhr wurde die Feuerwehr Ockholm in der Nacht zu Sonntag alarmiert: In der Straße Norddeich nicht weit vom Bongsieler Kanal war ein kleines Wohnhaus in Brand geraten. „Uns war zunächst ein Dachstuhlbrand gemeldet worden, als wir dann am Einsatzort eintreffen, brannte das Häuschen bereits in voller Ausdehnung“, berichtet Wehrführer Timo Au...

