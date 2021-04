Kriminalpolizei sucht Zeugen : Einbrüche in Viöl und St Peter-Ording: Werkzeug und Fernseher als Beute

Die Kripo Husum bittet um Mithilfe zu Einbrüchen in Viöl und St. Peter-Ording. Beute waren Werkzeuge und ein Fernseher.

Viöl/St. Peter-Ording | Die Kripo in Husum sucht Zeugen für Einbrüche in Viöl und St. Peter-Ording. Die erste Tat, für die um Mithilfe gebeten wird, ereignete sich in Viöl zwischen Donnerstag (8. April) um 14 Uhr und Freitag (9. April) um 18.30 Uhr. Makita-Werkzeug gestohlen Unbekannte Täter drangen in einen Nebenraum eines Supermarktes in der Straße Westerende ein. Vo...

