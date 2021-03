Tönning : Einbruch in Rechtanwaltskanzlei in der Innenstadt

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in die Räume in der Nähe des Marktplatzes ein.

Tönning | Als Mitarbeiter und Rechtsanwalt am Donnerstagmorgen zur Arbeit kamen, stellten sie fest, dass Eingangstür gewaltsam geöffnet worden waren. Der oder die Täter hatten die Räume durchwühlt und aus einer Spardose und einer Kasse ein kleinen Geldbetrag mitgenommen, wie die Polizei mitteilt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in d...

