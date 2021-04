Polizei sucht Zeugen : Garding: Einbruch in Baucontainer-Täter fährt sich fest und kommt davon

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Am Mittwochmorgen vergangene Woche wurde in einen Baucontainer eingebrochen.

Garding | Die Polizei sucht Zeugen: In der vergangenen Woche wurde am frühen Mittwochmorgen (21.), gegen 3 Uhr, unter anderem in einen Baucontainer auf einer Baustelle der Neubausiedlung in der Straße Westerende eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden Baumaschinen im Wert von circa 6000 Euro gestohlen. Haben die Diebe sich festgefahren? Die Ermittl...

