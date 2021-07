Leiche in der Nordsee entdeckt : Lundenbergsand: Ein Schwimmer zog die leblose Person an Land

Ein Schwimmer sah eine leblose Person in der Nordsee treiben und zog diese an Land. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Simonsberg | Eine schreckliche Entdeckung machte ein Schwimmer am Sonntagnachmittag, der an der Badestelle Lundenbergsand in Simonsberg ziemlich weit draußen in der Nordsee schwamm. Dort trieb eine leblose Person im Wasser. Der Schwimmer zog die Person zur Schleuse an Land und informierte umgehend die Rettungskräfte. Diese sperrten die Unfallstelle gleich ab. B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.